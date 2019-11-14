Эксперты: сыр поможет нарастить мышечную массу
Выяснилось, чем полезен сыр для здоровья.
По словам экспертов, в этом продукте много белка, который необходим организму человека. Кроме того, в сыре присутствуют аминокислоты – метионин, триптофан, кальций, фосфор и цинк.
Сорта сыра камамбер и бри положительно влияют на деятельность желудочно-кишечного тракта, а моцарелла позволяет справиться с бессонницей. Швейцарский сыр помогает поддерживать зубы здоровыми.
Как говорят медики, продукт поможет сохранить стройность благодаря содержащемуся в нем бутирату. Также это полезное вещество защищает от рака толстой кишки, сообщает «Московский комсомолец».
Кроме того, сырный белок содержит аминокислоты, которые помогают наращивать мышечную массу.
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