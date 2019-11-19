Эксперты оценили прогресс Китая в «туалетной революции»

Китай за четыре года смог добиться значительного прогресса в улучшении санитарных условий в стране - так называемой «туалетной революции».

Как сообщил директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим, туризм остается хорошим источником дохода, который положительно влияет на санитарные условиях, в результате чего, даже в малых городах туалеты для туристов чистые.

До сих пор в Китае проблемы с туалетами всегда особенно ярко была выражена в сельской местности, а сами санузлы в большинстве случаев представляли из себя глиняное или деревянное разваливающееся зловонное строение. По этой причине люди часто справляли нужду там, где им вздумается, в том числе - в больших городах, что приводило к серьезным санитарным проблемам и распространению различных заболеваний.

Только в 2015-2017 годах из бюджета страны было выделено более 1,6 млрд юаней (около $225 млн) на строительство или реновацию 70 тысяч туалетов в туристических местах по всей стране.

Сегодня в любом ландшафтном парке можно найти просторный чистый туалет с бумагой, жидким мылом, сушилками для рук, зажженными благовониями, розетками, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 19 ноября отмечается Всемирного дня туалета.

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