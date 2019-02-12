Эксперты оценили идею Госдумы об отмене эвакуации за парковку
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от практики эвакуации транспортных средств. Соответствующая инициатива направлена главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Милонов считает достаточным ограничиться составлением протокола и взысканием штрафа. Это касается транспорта, припаркованного неправильно, но не мешающего дорожному движению и работе спецтехники.
В ГК АвтоСпецЦентре пояснили «ПолитЭксперту», что инициатива от Петербурга поступила именно сейчас, в условиях снежной зимы. Из-за недостаточной расчистки дорог от снега автомобилисты часто вынуждены парковаться неправильно.
Там объяснили, что при эвакуации машине нередко наносится физический ущерб, а сама транспортировка становится причиной пробок и замедления движения. В АвтоСпецЦентре признали, что упразднение эвакуации может разгрузить ГИБДД и сократить расходы.
Ранее сообщалось, что по всей России установят дорожные знаки уменьшенного размера.
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