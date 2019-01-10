Эксперты оценили готовность РФ легализовать спиртное в сети

Эксперты измерили объем теневого рынка спиртного в интернете и оценили готовность России к его регулированию.

Аналитики компании Group-IB в конце 2018 года сообщили, что за год нелегальный рынок алкогольной продукции вырос на 23% и превысил 2 млрд рублей. В интернете были найдены свыше 4 тыс. сайтов, торгующих спиртным.

По словам доцента Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Светланы Гороховой, в интернете продают все разновидности алкоголя, хотя ищут часто те напитки, которые не купишь в обычных магазинах.

«Наибольшей популярностью пользуются дорогие или редкие виды коньяка, вина, шампанского и пива», - рассказала Горохова «ПолитЭксперту». Некоторые виды спиртного доходят до сотен тысяч рублей. Дешевый алкоголь не покупают в сети, поясняет эксперт.

Для нелегальных продавцов предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность, напомнила она. Нарушение требований оборота спиртосодержащей продукции обойдется штрафом в размере до 150 тыс. рублей или исправительными работами сроком до года. По мнению юриста, такие санкции недостаточны, учитывая, что поддельный алкоголь может нанести большой вред здоровью.

Перспектив у легализации онлайн-продаж алкоголя, по мнению Гороховой, не так много, учитывая расширение юридической ответственности за продажу алкоголя в сети.

В августе 2018 года Минфин внес в правительство законопроект о продаже спиртного в интернете. Предлагалось с 1 января 2019 года разрешить оптовую продажу игристых вин, пива, сидра и медовухи. Через год хотели ввести оптовую продажу всего алкоголя, а реализацию в розницу начать с 2022 года.