Эксперты ожидают снижение ключевой ставки ЦБ

Банк России с большей вероятностью на заседании 13 декабря примет решение о снижении ключевой ставки.

Как считают эксперты, этому способствует замедление инфляции. Однако причин, по которым регулятор может сделать паузу на ближайшем заседании, тоже не мало.

Из 20 опрошенных специалистов, 11 считают, что Центробанк снизит ключевую ставку, двое из них ожидают снижения стразу на 50 процентных пунктов.

Остальные полагают, что после "широкого шага" на заседании в октябре, ЦБ возьмет паузу, сообщает ТАСС.

Тем временем, решение Центробанка понизить ключевую ставку это сигнал для правительства о готовности стимулировать экономику, заявил ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Это только одно из необходимых условий и вовсе не доминирующее. Все остальные факторы ускорения экономического роста это задача правительства, пояснил эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Он отметил, что российские компании пойдут на запуск новых инвестиционных проектов только при поддержке государства.

При этом, по некоторым расчетам в связи с принятием механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений через пять лет Россия может получить до 39 дополнительных триллионов рублей частных инвестиций.

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