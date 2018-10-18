Эксперты определили ведущий по инвестициям в недвижимость регион

В 2018 году Азия стала лидером по объему инвестиций в недвижимость. Это следует из исследования «Города мира: борьба за инвестиции» консалтинговой компании Cushman & Wakefield.

В текущем году инвестиции в Азиатский регион составили 52% всей активности на мировом рынке. В целом 2018 год стал рекордным с точки зрения объема инвестиций в недвижимость. Их совокупный объем оценивается в 1,8 трлн долларов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 1,5 трлн долларов.

Вместе с тем российский рынок инвестиций в этом году оказался «самым слабым за всю историю современного рынка недвижимости», отмечает руководитель департамента исследования и аналитики рынка по Восточной Европе Денис Соколов. По итогам трех кварталов его объем составил 732 млн евро – это на 65% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

На иностранные инвестиции пришлось 145 млн евро, сообщает РБК. Аналитики ожидают, что объем инвестиций на рынке недвижимости за текущий год не превысит 1,2 млрд евро.