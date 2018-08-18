Эксперты назвали самые недорогие авиабилеты лета
Сервис OneTwoTrip проанализировал стоимость авиабилетов в одном направлении с вылетом в июле-августе 2018 года и составили список мест, куда цена перелета была меньше одной тысячи.
Самые недорогие билеты можно было купить по направлению из Ростова-на-Дону в грузинский Батуми и армянский Гюмри – по 499 рублей, сообщает телеканал «360». При этом средняя стоимость билетов туда составляет 4150 и 3300 соответственно.
На втором месте – перелет из Бургаса (Болгария) в Москву – билет обошелся путешественникам в 554 рубля. На третьей строчке рейтинга – поездка из Бургаса в Петербург – цена авиаперелета составила 624 рубля.
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