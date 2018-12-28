Эксперты определили провальные и выгодные инвестиции года

Эксперты определили провальные и выгодные инвестиции года

Самым выгодным вложением 2018 года признан палладий, а самым провальным – биткоин. Это следует из результатов анализа 14 инвестиционных инструментов.

Только девять из них могли принести реальную прибыль. За основу были взяты инвестиции в размере 300 тыс. рублей.

Если данные средства держать дома с января, то в декабре на эту сумму можно было бы купить аналогичных товаров на 9 837 рублей меньше. Это связано с падением покупательной способности рубля на 3,28%.

Еще более существенны потери при инвестициях в биткоин. Из-за его падения на 71,15% инвесторы могли потерять 213 464 рубля.

Опустились в цене такие металлы, как серебро, платина и золото. Падение составило 15,37%, 15,16% и 5,91% соответственно.

Больше всего могли принести вложения в палладий – 30 588 рублей на каждые 300 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

В случае хранения этих сбережений в евро заработок составил бы 3 150 рублей, то есть всего 1,05%. Если же хранить данные сбережения в долларах, можно заработать 24 тыс. рублей (8%).

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на услуги финансовых советников. Сейчас в стране работает 1 специалист на 75 тыс. населения.

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