Эксперты назвали приносящие богатство детские имена
Специалисты составили список женских и мужских имен, обладатели которых чаще других становятся миллиардерами.
Исследование проводили аналитики детского магазина HushHush. В исследовании брались данные клиентов магазина и общедоступные сведения. В результате получился список имен, наиболее распространенных среди богачей.
В топ-10 мужских имен вошли Джон, Дэвид и Томас. За ними идут Вонг, Билл, Чарльз, Майкл, Роберт, Мохаммед и Джим.
Среди богатых женщин чаще встречается имя Мэри, реже – Джуди и София, пишут «Известия». Кроме них, в десятку вошли Анна, Виктория, Элизабет, Эбигейл, Ким, Маккензи, Кирстен.
Ранее немцы выбрали десять самых красивых русских имен.
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