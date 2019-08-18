Эксперты изучают записи с экстренно севшего Airbus A-321

Авиаэксперты приступили к изучению «чёрных ящиков» лайнера Airbus А-321, который рано утром в четверг, 15 августа, экстренно сел в кукурузном поле рядом с аэропортом «Жуковский».

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) обследовали самописцы и установили, что они полностью исправны, ― рассказали в пресс-службе Комитета. Помимо сотрудников «Росавиации» и авиакомпании «Уральские авиалинии» к обработке данных «чёрных ящиков» были допущены представитель Бюро расследований Франции, как страны-разработчика самолёта, а также представитель Великобритании, представляющий интересы государства регистрации авиалайнера (Бермудские острова).

Самолёт совершал утренний рейс из Москвы в Симферополь, когда почти сразу же после отрыва от взлётной полосы столкнулся со стаей птиц. Командир воздушного судна Дамир Юсупов принял решение об экстренной посадке, самолёт сел с убранными шасси на кукурузном поле примерно в километре от аэропорта.

Несмотря на экстремальные условия и полные баки топлива пилотам удалось избежать пожара на борту, все 224 пассажира и 7 членов экипажа остались живы, за медицинской помощью, в основном с ушибами, обратились 74 человека.

Решением президента Владимира Путина, командиру воздушного судна Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России. Остальным членам экипажа назначены Ордена Мужества.