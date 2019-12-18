Три экспертизы нашли в нефти из «Дружбы» смертоносное вещество

Нефть в «Дружбе» на 85% была загрязнена тетрахлоридом углерода – озоноразрушающим веществом, производство которого регулируется с 1989 года международным соглашением. К таким результатам пришли три экспертизы.

Анализ нефти провели в московской химической лаборатории для Минэнерго и «Транснефти». Он показал присутствие в образцах тетрахлорида углерода. Данные выводы подтвердили два теста, проведенные НПЗ из ЕС и международной компанией.

Найденное вещество ранее использовалось как наполнитель огнетушителей и растворитель. После вступления в силу Монреальского протокола об ограничении использования химикатов его производство резко сократилось. На правительства стран, использовавших химикат и ратифицировавших протокол, легла ответственность по контролю за производством подобных веществ.

Как пишет РБК, присутствие в сырье тетрахлорида углерода показало, что Россия не пресекла незаконную торговлю химикатами.

Напомним, в апреле Беларусь сообщила об ухудшении качества нефти в трубопроводе «Дружба». В сырье нашли хлорорганические соединения, их концентрация превышала норму в десятки раз. Были приостановлены поставки в Польшу, на Украину и в Германию. «Транснефть» заявляла, что нефть загрязнили умышленно.

Читайте нас в мобильном приложении