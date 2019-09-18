Экспертиза по делу инвестора Калви подтвердила его невиновность

В Следственный комитет России поступили результаты новой оценки стоимости акций, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита компанией International Financial Technology Group. Доказано, что их цена была не 600 тыс. рублей, как уверяли потерпевшие, а 3,8 млрд рублей. Это означает, что обвиняемые по делу Baring Vostok могут требовать прекращения уголовного преследования.

Экспертизу проводил специалист Российского общества оценщиков с 25-летним стажем. Постановление о назначении проверки весной этого года вынесла следователь по особо важным делам главного следственного управления СКР Людмила Самойленко.

Согласно полученным заключениям, стоимость 59,9% акций люксембургской компании составляла 60 млн долларов, или 3,8 млрд рублей. Такую сумму, по версии оценщика, Первое коллекторское бюро передало банку «Восточный» на погашение кредита в 2,5 млрд рублей. Следствие заявляло, что бумаги стоили 600 тыс. рублей, а значит банку был нанесен ущерб. Все три организации контролировались Baring Vostok, а решение по сделке принимал Калви, что и обернулось поводом к его преследованию за мошенничество.

Адвокаты подтвердили, что ознакомились с результатами оценки, но комментировать их не стали из-за подписки о неразглашении, пишет «Коммерсантъ». Результаты могут озвучить в начале октября, когда состоится заседание о мерах пресечения для фигурантов дела.

Напомним, Калви с пятью сотрудниками Baring Vostok были задержаны в феврале 2019 года. Против них возбуждено дело об особо крупном мошенничестве.