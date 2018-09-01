Эксперт обвинил командира в аварии с Boeing 737 в Сочи

Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев заявил, что в жесткой посадке самолета в Сочи виноваты пилоты воздушного судна.

В беседе с корреспондентом агентства «URA.RU» он рассказал, что плохая погода также стала причиной аварии, однако решение, сажать лайнер или нет, принималось командиром. По словам Толбоева, в России существует большая проблема в области обучения управлению воздушным судном.

«Ни один российский летчик не умеет летать в такую погоду. Они просто не научены», - заявил эксперт.

Он отметил, что при образовании тончайшего слоя воды колеса плохо сцепляются с бетоном, вследствие чего самолет становится неуправляем.

В ночь на 1 сентября в Сочи при посадке загорелся самолет с 164 пассажирами на борту. В результате аварии пострадали 18 человек.