Эксперт обвинил командира в аварии с Boeing 737 в Сочи
Герой России, заслуженный летчик-испытатель РФ Магомед Толбоев заявил, что в жесткой посадке самолета в Сочи виноваты пилоты воздушного судна.
В беседе с корреспондентом агентства «URA.RU» он рассказал, что плохая погода также стала причиной аварии, однако решение, сажать лайнер или нет, принималось командиром. По словам Толбоева, в России существует большая проблема в области обучения управлению воздушным судном.
«Ни один российский летчик не умеет летать в такую погоду. Они просто не научены», - заявил эксперт.
Он отметил, что при образовании тончайшего слоя воды колеса плохо сцепляются с бетоном, вследствие чего самолет становится неуправляем.
В ночь на 1 сентября в Сочи при посадке загорелся самолет с 164 пассажирами на борту. В результате аварии пострадали 18 человек.
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