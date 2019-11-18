Эксперт назвала самые вредные сладости

Чрезмерное потребление сладкого вредит организму, однако его нехватка тоже представляет опасность.

Как говорит диетолог Людмила Зотова, сладости наименее вредны для здоровья, однако чем сложнее состав десерта, тем он вреднее. Наибольший вред организму наносят жаренные во фритюре сладости, например, пончики и чак-чак, в которых содержится большое количество простых сахаров и трансжиры.

Также пользу не принесут дрожжевые десерты из теста, шоколадные батончики и торты с обилием крема.

Как подчеркивает эксперт, опасны все белковые и молочные десерты, пишут «Аргументы и факты».

Тем временем, канадские ученые провели исследование и выяснили, что употребление сахара приводит к возникновению воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В ходе проведенных научных экспериментов выяснилось, что у подопытных мышей, в чей рацион входил сахар, в случае искусственно вызванного колита повреждение кишечной ткани было в большей степени.

Кроме того, этот продукт стимулировал развитие болезнетворных бактерий, которые могут перемещаться из кишечника в другие части организма. Это, в свою очередь, повышает риск развития болезни Паркинсона и Альцгеймера.

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