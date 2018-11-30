Эксперименты над бедными запустят в восьми регионах РФ

Министерство труда и социальной защиты запускает в восьми регионах России пилотные проекты по борьбе с бедностью. Об этом сообщил глава ведомства Максим Топилин.

Выступая на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, он рассказал, что в нескольких субъектах России начнут выявлять семьи с низкими доходами для оказания им помощи по выходу из малообеспеченности. С 2021 года такие проекты могут запустить во всех регионах.

Для поиска семей будет использоваться Единая государственная информационная система социального обеспечения. Проекты запустят в Кабардино-Балкарской Республике, Республике Татарстан, Приморском крае, Ивановской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Томской областях. Топилин отметил, что 65-70% бедных семей имеют детей.

Минтруд планирует работать вместе с Минфином и Минэкономразвития, так как данные этих ведомств намерены использовать в ходе проекта, пишет РИА Новости. В рамках эксперимента будет отработана задача целенаправленной помощи семьям с доходами ниже прожиточного минимума.

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