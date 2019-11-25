Экс-охранник дачи Путина станет вице-губернатором Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание кандидатуру Валерия Пикалева для согласования на должность своего заместителя.

Об этом он заявил на совещании с членами правительства, сообщает «Фонтанка». До этого момента Пикалев был вице-губернатором Ленинградской области, где курировал вопросы безопасности. Еще раньше он работал на посту зампреда правительства Новгородской области по ЖКХ, ТЭК и строительству.

При этом, перед тем, как стать региональным чиновником, Пикалев возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента ФСО России. В его ведении находилась охрана резиденции Владимира Путина на Валдае.

Читайте нас в мобильном приложении