Экс-министр Грузии рассказал о лаборатории для экспериментов над людьми

Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил о создании в окрестностях Тбилиси лаборатории имени Ричарда Лугара для экспериментов над людьми.

По его словам, открытие лаборатории состоялось в 2011 году при участии руководства Грузии и заместителя министра обороны США.

«Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живёт рядом. Лаборатория находится на территории бывшей российской военной базы, в 17 км от Тбилиси, в посёлке, который назывался Алексеевкой», - рассказал Гиоргадзе в интервью RT.

Ранее политик получил документы, «первичное изучение» которых показало, что в лаборатории могли проводиться эксперименты на жителях страны.