Экс-министр Грузии рассказал о лаборатории для экспериментов над людьми
Экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе сообщил о создании в окрестностях Тбилиси лаборатории имени Ричарда Лугара для экспериментов над людьми.
По его словам, открытие лаборатории состоялось в 2011 году при участии руководства Грузии и заместителя министра обороны США.
«Она вызывала тревогу у тех, кто жил и живёт рядом. Лаборатория находится на территории бывшей российской военной базы, в 17 км от Тбилиси, в посёлке, который назывался Алексеевкой», - рассказал Гиоргадзе в интервью RT.
Ранее политик получил документы, «первичное изучение» которых показало, что в лаборатории могли проводиться эксперименты на жителях страны.
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