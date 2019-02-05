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Экс-мэра Арзамаса заподозрили в махинациях с аварийным жильем

Экс-мэра Арзамаса заподозрили в махинациях с аварийным жильем

Полиция задержала экс-мэра Арзамаса по подозрению в коррупции. Ущерб от его действий мог составить десятки миллионов рублей.

По данным следователей, градоначальник заключил контракт с компанией на строительство трех домов для расселения аварийного фонда. К нужному сроку квартиры не были переданы, жилье не построено до сих пор.

При этом мэр не расторг контракт с компанией и не принял меры по взысканию уплаченных средств. В марте 2017 года глава города подписал отчет об исполнении программы по расселению аварийного жилья и указал ложную дату ввода домов в эксплуатацию.

Экс-мэру готовятся предъявить обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге и хищении чужого имущества.

Имя обвиняемого не называется. Как пишет «360», речь может идти о Михаиле Мухине, который в ноябре 2018 года написал заявление о досрочной отставке.

По итогам 2017 года градоначальник задекларировал 60 земельных участков общей площадью более 2 млн кв. м., пять жилых домов, 10 квартир и более 50 гаражей.

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Места: Россия
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