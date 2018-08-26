Экскурсионный автобус разбился с большой высоты в Болгарии

В результате ДТП с автобусом в Болгарии, который вез жителей города Божуриште на отдых, погибли 16 человек. Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров.

Авария произошла в 20 километрах от Софии. Как сообщает «Интерфакс», ДТП произошло в условиях плохой видимости и неблагоприятных погодных условий.

Известно, что 27 человек получили ранения, еще 16 скончались. В стране 27 августа объявили днем траура по жертвам аварии.