Экскурсионный автобус разбился с большой высоты в Болгарии
В результате ДТП с автобусом в Болгарии, который вез жителей города Божуриште на отдых, погибли 16 человек. Автобус съехал с трассы и упал с высоты около 20 метров.
Авария произошла в 20 километрах от Софии. Как сообщает «Интерфакс», ДТП произошло в условиях плохой видимости и неблагоприятных погодных условий.
Известно, что 27 человек получили ранения, еще 16 скончались. В стране 27 августа объявили днем траура по жертвам аварии.
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