Экс-глава РЖД не убивал следователя МВД на транспорте

Экс-глава РЖД не убивал следователя МВД на транспорте

Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск в суд на «Новую газету» и двух журналистов издания. Он требует моральную компенсацию за публикацию статьи, порочащей деловую репутацию компании.

Якунин намерен взыскать с газеты 2 млн рублей, а также 1 млн и 2 млн с журналистов Андрея Сухотина и Ирека Муртазина. Юристы РЖД считают, что опубликованные «Новой газетой» материалы не соответствуют действительности и носят оскорбительный характер.

Речь идет о статье «Как могут быть связаны расстрел следователя Шишкиной, миллиарды полковника Захарченко, расследование ФБК и бизнес-интересы сына экс-главы РЖД». Она была опубликована 11 октября.

В материале говорилось, что убийство старшего следователя по особо важным делам Управления на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной могло быть связано с делом о коррупции при продаже билетов на поезда РЖД.

Шишкину убили 10 октября во дворе дома, напоминает РБК. До убийства она рассказывала об угрозах в свой адрес.

Якунин требовал извинений от газеты за эту статью, а также публикации опровержения. Однако редакция отказалась выполнить требования экс-главы РЖД. Теперь издание ждет судебное разбирательство.

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