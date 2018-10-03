Экс-глава «России» Дмитрий Сапрыкин может возглавить Внуково

Акционеры Внуково 7 ноября изберут нового генерального директора. Им может стать бывший глава авиакомпании «Россия» (входи в группу «Аэрофлот») Дмитрий Сапрыкин.

Перед выборами главы аэропорта они рассмотрят вопрос о прекращении полномочий действующего гендиректора Василия Александрова.

Информация об отставке Сапрыкина появилась в июле 2018 года. Когда стало официально известно об уходе топ-менеджера, источник, близкий к Сапрыкину рассказал РБК, что он может возглавить Внуково.

В аэропорту эту информацию не комментировали. В конце сентября Сапрыкин был назначен первым заместителем гендиректора аэропорта.

Внуково – третий по величине аэропорт столицы. Пассажиропоток предприятия в 2017 году составил 18,1 млн человек, в этом году он может увеличиться до 20 млн.

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