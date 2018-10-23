Экс-глава Минтранса вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Бывший и действующий министры транспорта Максим Соколов и Евгений Дитрих вошли в совет директоров «Аэрофлота». Решение было принято на внеочередном заседании акционеров.

Дитрих и Соколов ранее не избирались в совет директоров авиакомпании, другие члены входили в прежний состав. Среди них – гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменский, гендиректор «Авиакапитал-Сервиса» Роман Пахомов. В совет входят также гендиректор «Арофлота» Виталий Савельев, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов и другие.

Основным собственником авиакомпании является государство – ему принадлежит 51,2% акций. «Ростех» владеет 3,5% доли «Аэрофлота», пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Максим Соколов работал на посту министра транспорта с 2012 по 2018 годы. После ухода его место занял первый заместитель Евгений Дитрих.

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