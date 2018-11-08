Экс-гендиректор «России» возглавил аэропорт «Внуково»

Бывший генеральный директор авиакомпании «Россия» Дмитрий Сапрыкин назначен на должность руководителя международного аэропорта «Внуково». Соответствующее решение было принято на внеочередном собрании акционеров.

«На должность генерального директора АО «Международный аэропорт «Внуково» 8 ноября назначен Дмитрий Петрович Сапрыкин, ранее занимавший пост первого заместителя генерального директора аэропорта», - говорится в сообщении.

Сапрыкин с 2009 по 2015 годы являлся гендиректором «Аэрофлота». Осенью 2015 года он возглавил «Трансаэро». После отзыва у авиакомпании сертификата эксплуатанта Сапрыкин стал гендиректором «России». В сентябре 2018 года он прекратил свои полномочия. В том же месяце Сапрыкин занял должность первого заместителя гендиректора аэропорта «Внуково», пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Международный аэропорт «Внуково» является третьим в России по объему пассажиропотока. За год он обслуживает более 170 тысяч рейсов. В 2017 году воздушная гавань приняла 18,1 млн человек.