Экс-депутат Госдумы и лидер «Наших» стал гражданином Германии

Бывший комиссар движения «Наши» и экс-депутат Госдумы Роберт Шлегель весной получил немецкое гражданство и переехал в Мюнхен. Ранее он обвинял ЕС в русофобии, но потом, по его собственному признанию, поменял взгляды.

О получении Шлегелем гражданства написало издание Süddeutsche Zeitung. В ответе на запрос бывший «нашист» объяснил, почему решил перебраться в Германию.

«Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии, как часть культуры и народа, к которым они принадлежат», - ответил он.

Шлегель подчеркнул, что разочаровался в политике, а его взгляды сильно изменились, передает РБК.

Шлегель родился в 1984 году в Ашхабаде, спустя 4 года переехал в Россию. В 2005 году он вступил в движение «Наши», к 2010 году стал Федеральным комиссаром. Шлегель был депутатом Госдумы V и VI созывов.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч украинцев за год сменили паспорта на российские.

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