Экс-чиновник поверг в шок количеством нажитого имущества

Экс-чиновник поверг в шок количеством нажитого имущества

Генпрокуратура обнаружила у экс-главы Серпуховского района Подмосковья 565 земельных участков и 22 автомобиля общей стоимостью 10 млрд рублей. Выявленное имущество сопоставимо с суммой всего конфискованного за два года у других чиновников объектов собственности.

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, выявленное имущественное положение не соответствует официальным доходам чиновника. Прокуратура установила многоуровневую схему вывода Шестуном высоколиквидного земельного и лесного фонда из государственной собственности.

Впоследствии имущество продавали через подставных лиц. «И как следствие все это привело к его очень существенному личному обогащению», - добавил представитель Генпрокуратуры.

Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 – оформленные на подконтрольных ему лиц земельные участки. Всего на балансе экс-чиновника 13,4 млн кв. метров недвижимости. Все объекты прежде принадлежали государству.

Прокуратура нашла у Шестуна автопарк из 22 машин. Их общая стоимость достигает 27 млн рублей, сообщает ТАСС. В его владении также находятся две базы отдыха. Выявленное имущество будет обращено в доход государства.

14 июня 2018 года Шестун был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Он занимал пост главы района с декабря 2003 года.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: скандалы
Организации: Генпрокуратура
Следующая новость Банкам РФ запретили переводы организатору азартных игр в сети

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО