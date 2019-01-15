Экс-чиновник поверг в шок количеством нажитого имущества

Генпрокуратура обнаружила у экс-главы Серпуховского района Подмосковья 565 земельных участков и 22 автомобиля общей стоимостью 10 млрд рублей. Выявленное имущество сопоставимо с суммой всего конфискованного за два года у других чиновников объектов собственности.

По словам официального представителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, выявленное имущественное положение не соответствует официальным доходам чиновника. Прокуратура установила многоуровневую схему вывода Шестуном высоколиквидного земельного и лесного фонда из государственной собственности.

Впоследствии имущество продавали через подставных лиц. «И как следствие все это привело к его очень существенному личному обогащению», - добавил представитель Генпрокуратуры.

Шестун является владельцем 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. Из них 565 – оформленные на подконтрольных ему лиц земельные участки. Всего на балансе экс-чиновника 13,4 млн кв. метров недвижимости. Все объекты прежде принадлежали государству.

Прокуратура нашла у Шестуна автопарк из 22 машин. Их общая стоимость достигает 27 млн рублей, сообщает ТАСС. В его владении также находятся две базы отдыха. Выявленное имущество будет обращено в доход государства.

14 июня 2018 года Шестун был арестован. Его обвиняют в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании денег и имущества. Он занимал пост главы района с декабря 2003 года.