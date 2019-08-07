Экономисты зафиксировали в России снижение уровня инфляции

Рост цен в июле оказался ниже прогнозируемого — сообщил во вторник Росстат, уровень инфляции в прошлом месяце составил лишь 0,2% при прогнозе 0,3%.

На том же уровне 0,2% оказалась и базовая инфляция, которая рассчитывается без учёта цен на продовольствие, а также подакцизную продукцию и те товары, стоимость которых законодательно регулируется. Стоимость услуг в июле подорожала в среднем по России на 0,9%, что обусловлено прежде всего ростом тарифов ЖКХ, но этот рост оказался «погашен» снижениеv цен на продукты на 0,3%.

По мнению генерального директора финансовой компании «Иволга капитал» Андрея Хохрина, тренд на снижение инфляции продолжится и в последний летний месяц.

«Невысокие темпы экономического роста и низкий показатель инфляции могут способствовать очередному снижению ключевой ставки в начале осени, — заметил эксперт. — Такое решение может быть принято, несмотря на новый пакет экономических санкций в отношении России, общее ослабление рубля, произошедшее в начале августа на фоне всплеска геополитической напряженности между Китаем и США».