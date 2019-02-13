Экономике России напророчили мощную «гравитацию»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предсказал сильную «гравитацию» в российской экономике. Для ускоренного развития и достижения целей он призвал много работать.

«Я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощной «гравитацией». Сможет притягивать лучшие умы и идеи как внутри страны, так и из-за рубежа», - высказался Медведев.

Он заявил, что целью правительства является преобразование жизни россиян. Для процветания экономики и социальной сферы к 2024 году необходимо улучшить здравоохранение, образование, изменить контрольно-надзорные нормы, заявил глава кабмина.

По его словам, санкции дали толчок развитию экономики России, несмотря на попытку отдельных государств остановить развитие страны. Экономист и политолог Александр Дудчак в разговоре с изданием «Слово и Дело» согласился с заявлением Медведева.

Он добавил, что России важно добиться суверенитета экономики. Для этого, в частности, важно побороть зависимость от доллара.

«В сотрудничестве с Индией и Китаем можно создать полюс альтернативный Европе и Соединенным Штатам, и сделать его действительно привлекательным», - предложил эксперт.

Ранее сообщалось, что рост доходов россиян падает пятый год подряд.