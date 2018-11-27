Экономика России попала в «застойную яму»

Экономика России попала в «застойную яму»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России находится в «застойной яме». Такой период наблюдался лишь после Второй мировой войны, заявил он.

«Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную», - сказал Кудрин, подчеркнув, что Россия больше 10 лет живет с темпом роста экономики в пределах 1%. Он отметил, что правительство снизило прогноз по темпам роста экономики в 2018 году с 2,1% до 1,8%, но «будет еще ниже», заверил Кудрин.

Глава Счетной палаты отметил, что несмотря на рост цен на нефть, которая считается драйвером российской экономики, темпы роста продолжают падать, пишет «Интерфакс». Позже Кудрин добавил, что Россия находилась в экономической «яме» с 1990 по 1998 годы. Причиной этого стали последствия развала СССР, в том числе падение цен на нефть.

Ранее Кудрин рассказал, что часто спорит с президентом о том, в какой валюте хранить сбережения.

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Теги:
Места: Россия
События: экономика
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