Экипаж МКС встретит Новый год 15 раз

Экипаж Международной космической станции встретит Новый год 15 раз. Об этом сообщил российский космонавт Олег Кононенко в новогоднем поздравлении.

«Экипаж 58-й экспедиции на МКС — провожаем 2018 год вместе с вами и с вами же вместе встретим Новый год целых 15 раз», - сказал он в видеоролике, опубликованном на Youtube.

Это связано с тем, что МКС совершает один оборот вокруг планеты за 90 минут. Кононенко рассказал, что минувший год стал для МКС юбилейным – ее строительство началось 20 лет назад.

Он поблагодарил конструкторов, инженеров и космонавтов разных стран и признался, что «счастлив быть членом этой семьи», передает «360».

20 декабря в Казахстане приземлился спускаемый аппарат корабля «Союз МС-09», в бытовом отсеке которого летом было обнаружено просверленное отверстие. На Землю вернулись космонавт Сергей Прокопьев, астронавты NASA и ESA Серина Ауньон-Чэнселлор и Александр Герст.