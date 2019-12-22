Екатеринбурженка стала гроссмейстером в 15 лет

Екатеринбурженка стала гроссмейстером в 15 лет

Фото: Областная газета

Жительница Екатеринбурга Лея Гарифуллина стала гроссмейстером в 15 лет. На сореванованиях Лея была единственной девушкой.

Как говорится на официальном сайте Федерации шахмат Свердловской области, девушка выполнила норму, выиграв в заключительном туре международного турнира «Декабрьские вечера» в Челябинске.

«Набрала 6 очков из 9 возможных и выполнила норму международного гроссмейстера», — сказано в сообщении.

В последнем туре она играла партию с украинским международным мастером Дмитрием Мищуком. Отмечается, что Гарифуллина стала первым гроссмейстером Свердловской области за последние 12 лет и первой женщиной-гроссмейстером с 2005 года.

Тренер спортсменки Андрей Шариязданов рассказал, что сейчас они планируют подавать документы на присвоение титула.

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