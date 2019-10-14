В Екатеринбурге выбрали новое место для храма путем опроса

Более половины проголосовавших на выборах места строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге предпочли площадку бывшего приборостроительного завода. Ранее в городе прошли протесты из-за планов возвести церковь в сквере.

К 8 утра избирательная комиссия подсчитала 100% опросных листов в трех районах города. С 59,35% голосов побеждает площадка завода.

Всего в голосовании участвовали 97 472 человека, передает «Интерфакс». Это в 10 раз больше, чем нужно для признания опроса состоявшимся.

Мнение жителей Екатеринбурга решили спросить после того, как с мая в городе начались акции протеста из-за строительства храма в сквере у Драмтеатра. Провести опрос предложил президент России Владимир Путин. В бюллетене жителям предложили выбрать одно из двух мест в центре: территорию бывшего завода на берегу Исети или место у пруда за Макаровским мостом.