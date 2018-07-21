В Екатеринбурге таксист сломал пассажиру руку из-за отсутствия сдачи
В Екатеринбурге таксист вывез женщину с детьми за город из-за отсутствия сдачи и сломал пассажиру руку.
Инцидент произошел 13 июля. Татьяна с дочерью и четырьмя подростками вызвала такси, а когда добралась до пункта назначения, у водителя не оказалось сдачи с 1000 рублей.
Тогда водитель вывез пассажиров на Кольцевую трассу в нескольких километрах от дома, выбросил их из машины и уехал, передает агентство «URA.RU». По словам потерпевшей, ее дочь получила перелом руки.
В «Яндекс-Такси» подтвердили, что к ним поступало обращение с обвинением в адрес водителя, и заявили о готовности сотрудничать с полицией.
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