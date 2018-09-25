В Екатеринбурге нашли замену Евгению Ройзману на посту мэра
Мэром Екатеринбурга стал бывший заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский, который сменил на посту предыдущего мэра Евгения Ройзмана.
Новую кандидатуру утвердили депутаты городской думы в ходе первого заседания седьмого созыва единогласно.
В апреле законодательное собрание Свердловской области приняло закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Его выбирают депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией, передает «НСН» со ссылкой на РИА Новости.
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