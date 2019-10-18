В Екатеринбурге кондуктор назвал ребенка-инвалида багажом

В Екатеринбурге кондуктор трамвая назвала ребенка-инвалида багажом. Об этом заявила его мама Елена.

По словам мамы ребенка, они зашли в трамвай с обычной коляской при помощи пассажиров. Елена хотела расплатиться за проезд мелочью. Кондуктор выразил недовольство, сказав: «Еще бы всю мелочь собрала». Далее блюститель порядка в общественном транспорте заявил, что возьмет еще и плату за багаж, показывая на ребенка в коляске.

Мама ребенка отметила, что сам он ходить не может и без коляски ей не справиться. В ответ она услышала ещё много всего, что является оскорблением личности и ущемлением прав инвалидов.

Елена уже написала претензию, власти пока не отреагировали на этот инцидент, пишет «РИА Новости».

Ранее в Ханты-Мансийске кондуктор выставила на мороз инвалида первой группы, посчитав удостоверение недостаточным основанием для бесплатного проезда в автобусе.