В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского
Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Екатеринбург.
По легенде ковчег помогает исцелять болезни и решать судебные споры.
Мощи будут находиться в Екатеринбурге, в Храме на Крови, до 1 сентября.
Тело святителя Спиридона обычно находится на греческом острове Корфу, сообщает «URA».
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