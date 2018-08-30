В Екатеринбург прибыл ковчег с мощами Спиридона Тримифунтского

Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунтского прибыл в Екатеринбург.

По легенде ковчег помогает исцелять болезни и решать судебные споры.

Мощи будут находиться в Екатеринбурге, в Храме на Крови, до 1 сентября.

Тело святителя Спиридона обычно находится на греческом острове Корфу, сообщает «URA».