Егором Летовым назовут частный аэропорт в Омске

Имя солиста группы «Гражданская оборона» Егора Летова присвоят небольшому аэропорту в Омске. Об этом заявил собственник воздушной гавани Александр Анисимов.

Решение присвоить аэродрому малой авиации Поповка имя музыканта было принято для поддержки всех жителей города, которые голосовали за переименование главного аэропорта Омска. Сейчас Анисимов собирает документы, чтобы получить разрешение властей на переименование воздушной гавани.

В день окончания голосования в проекте «Великие имена России», 30 ноября, документы направят в Росавиацию для присвоения аэропорту имени Летова. Аэродром расположен в 20 минутах езды от центра и принимает самолеты малой авиации, уточняет «Российская газета».

Ранее Омск вошел в список 45 городов, которые могут присвоить аэропортам имена великих соотечественников. Лидер группы «Гражданская оборона» является уроженцем Омска, однако за него проголосовали порядка 6% омичей.

Недавно стало известно о присвоении имени Егора Летова новому виду жуков-пилоусов, отрытому ученым из Ярославской области.