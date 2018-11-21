Егор Летов вошел в зоологию как новый вид жуков

Новый вид жуков-пилоусов назвали в честь лидера «Гражданской обороны» Егора Летова. Открытие принадлежит ученому Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина Российской академии наук.

Биолог Алексей Сажнев рассказал, что нашел образец в старой коллекции умершего коллеги. Изучив имеющуюся литературу, ученый пришел к выводу, что это новый вид жуков-пилоусов. Он назвал его Augyles letovi, что переводится, как «пилоус Летова».

Сажнев отметил, что название выбрано неслучайно – в 2018 году исполнилось 10 лет со дня смерти музыканта. Статья ученого опубликована в научном журнале и признана ученым сообществом, пишет РИА Новости.

«Пилоусы Летова» отличаются светло-коричневым цветом. Самцы имеют особое строение внутренних органов. Жуки этого вида живут у воды, роют туннели и откладывают в них яйца.

Ранее омичи предлагали присвоить аэропорту имя своего земляка Егора Летова. Однако, по данным ВЦИОМ, в тройку имен для воздушной гавани Омска он не попал.