В Египте разбился еще один российский истребитель

В Египте при выполнении учебного полета разбился еще один из российских истребителей МиГ-29, за поставку которых по контракту в 2016 году ВВС Египта заплатили около $2,5 миллиардов. Всего Россия тогда продала 46 машин.

По предварительной информации, египетский пилот успел катапультироваться до крушения, однако никаких данных о состоянии его здоровья пока нет.

По данным источников «Ведомостей», причиной катастрофы могли стать либо технические неполадки в комплексной системе управления истребителя, либо неправильные действия пилота.

В ближайшее время РФ направит в Каир своих специалистов. Они будут проводить расследование совместно с комиссией ВВС Египта.

Отметим, что это уже вторая авария с МиГ-29, находящимися в распоряжении Египта. Первый истребитель разбился в ноябре прошлого года. Комиссия установила, что прчииной инцидента стали проблемы в его системе управления.

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