Египет объявил о переходе на самообеспечение газом

Египет перестанет покупать газ в связи с ростом добычи голубого топлива. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла.

По его словам, последняя сделка по закупке сжиженного природного газа была реализована на минувшей неделе.

«Последние открытия позволили Египту войти в новую газовую эпоху добыча газа подскочила с 3,6 миллиарда кубических футов еще четыре года назад до порядка 6,6 миллиарда в текущем году», - сказал министр.

Экономия при отказе от импорта газа составит 2,5 млрд долларов в год, пишет Агентство экономической информации «Прайм».

Ранее аль-Мулла заявлял, что Египет к 2019 году превратится в региональный центр добычи природного газа.