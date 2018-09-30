Египет объявил о переходе на самообеспечение газом
Египет перестанет покупать газ в связи с ростом добычи голубого топлива. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов страны Тарек аль-Мулла.
По его словам, последняя сделка по закупке сжиженного природного газа была реализована на минувшей неделе.
«Последние открытия позволили Египту войти в новую газовую эпоху добыча газа подскочила с 3,6 миллиарда кубических футов еще четыре года назад до порядка 6,6 миллиарда в текущем году», - сказал министр.
Экономия при отказе от импорта газа составит 2,5 млрд долларов в год, пишет Агентство экономической информации «Прайм».
Ранее аль-Мулла заявлял, что Египет к 2019 году превратится в региональный центр добычи природного газа.
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