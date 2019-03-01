Эффективность губернаторов начнут оценивать по качеству дорог

В правительство внесен проект методики оценки эффективности губернаторов, согласно которой глав регионов начнут оценивать по качеству дорог. Руководителям некоторых субъектов придется кардинально улучшить состояние дорожного полотна.

Часть методики, касающаяся дорог, разработана Минэкономразвития и Минтрансом. Губернаторов предлагается оценивать по выполнению федерального проекта «Дорожная сеть».

Новая методика предусматривает, что глава региона получит самый высокий балл (0,5) за ремонт региональных дорог, 0,35 – в населенных пунктах с населением свыше 200 тыс. человек, еще 0,15 – за решение проблемы перегруженных дорог. При выполнении плана более чем на 90% губернатор получит высокие баллы, если менее 80% - оценки окажутся существенно ниже, рассказывают «Ведомости».

В 2017 году лишь 43,1% региональных трасс находились в нормативном состоянии, проблема перегруженности была решена в 22 регионах.