Эдуард Лимонов публично назвал Ксению Собчак губастой дурой

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов нелестно высказался о телеведущей и экс-кандидате в президенты России Ксении Собчак.

В программе блогера Юрия Дудя «вДудь» он публично назвал ее «губастой губошлепой дурой».

Кроме того, Эдуард Лимонов считает, что телеведущая «ничего не знает» и у нее «уровень ПТУ».

В одной из бесед, по словам Лимонова, Ксения Собчак пыталась показать свое расположение к писателю и нежелание с ним ссориться, однако после ее слов писатель предложил ей поцеловать его ботинок, передает «URA».