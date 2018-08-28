Эдуард Лимонов публично назвал Ксению Собчак губастой дурой
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов нелестно высказался о телеведущей и экс-кандидате в президенты России Ксении Собчак.
В программе блогера Юрия Дудя «вДудь» он публично назвал ее «губастой губошлепой дурой».
Кроме того, Эдуард Лимонов считает, что телеведущая «ничего не знает» и у нее «уровень ПТУ».
В одной из бесед, по словам Лимонова, Ксения Собчак пыталась показать свое расположение к писателю и нежелание с ним ссориться, однако после ее слов писатель предложил ей поцеловать его ботинок, передает «URA».
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