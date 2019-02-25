Единый экологический оператор «возьмет за жабры» регионы
Руководитель недавно созданного «Российского экологического оператора» Денис Буцаев пообещал, что структура будет следить за деятельностью региональных операторов по обращению с мусором и не допустит завышенных цен на услуги.
Глава единого экологического оператора назвал запуск отрасли обращения с ТКО главной задачей компании. Для обеспечения ее стабильной работы будут разработаны особые инструменты и условия, «чтобы в отрасль приходили новые инвесторы».
Буцаев заявил, что ведомство займется проверкой правильности расчетов каждой услуги по обращению с мусором. «Просто выставить услугу и заставить за нее платить — неправильно», - сказал глава структуры «360». РОЭ проверит тарифы, которые предлагаются оператором.
«Он показывает свои затраты, определенную норму прибыли, которая лимитирована законодательством и в данный момент не может превышать 5%. И после этого устанавливается тариф», - пояснил глава компании.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании РОЭ в январе. Компания займется привлечением инвесторов для проектов по переработке мусора, разработкой для них госпрограмм и контролем их финансирования. Денис Буцаев назначен главой РОЭ 19 февраля.
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