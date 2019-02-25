Единый экологический оператор «возьмет за жабры» регионы

Единый экологический оператор «возьмет за жабры» регионы

Руководитель недавно созданного «Российского экологического оператора» Денис Буцаев пообещал, что структура будет следить за деятельностью региональных операторов по обращению с мусором и не допустит завышенных цен на услуги.

Глава единого экологического оператора назвал запуск отрасли обращения с ТКО главной задачей компании. Для обеспечения ее стабильной работы будут разработаны особые инструменты и условия, «чтобы в отрасль приходили новые инвесторы».

Буцаев заявил, что ведомство займется проверкой правильности расчетов каждой услуги по обращению с мусором. «Просто выставить услугу и заставить за нее платить — неправильно», - сказал глава структуры «360». РОЭ проверит тарифы, которые предлагаются оператором.

«Он показывает свои затраты, определенную норму прибыли, которая лимитирована законодательством и в данный момент не может превышать 5%. И после этого устанавливается тариф», - пояснил глава компании.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании РОЭ в январе. Компания займется привлечением инвесторов для проектов по переработке мусора, разработкой для них госпрограмм и контролем их финансирования. Денис Буцаев назначен главой РОЭ 19 февраля.

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