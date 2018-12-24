Депутаты предложили привилегии для детей судей и прокуроров

Депутаты предложили привилегии для детей судей и прокуроров

Детей судей, прокуроров и следователей предложили зачислять в детские сады и школы вне очереди. Сейчас такая привилегия действует для детей сотрудников МВД, военных и для служащих Росгвардии.

Соответствующий законопроект внесен в Заксобрание Санкт-Петербурга. Он разработан главой региональной фракции «Единая Россия» Александром Тетердинко и членом партии Павлом Зеленковым.

По их мнению, деятельность судей, прокуроров и сотрудников Следственного комитета сопряжена с большими рисками здоровью и жизни, а также повышенными психологическими нагрузками. Депутаты предложили зачислять их детей в сады и школы по месту жительства без очередей, пишет «Парламентская газета».

«Мы знаем, с каким давлением ежедневно сталкиваются представители судебной власти. Убежден, что им необходимо оказывать социальную поддержку наравне с другими представителями силовых структур», — сказал Павел Зеленков.

После одобрения законопроекта Заксобранием документ внесут в Госдуму.

Ранее сообщалось, что для поступления на должность судьи в России сократили требуемый опыт работы адвокатом с 5 до 2,5 лет.

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