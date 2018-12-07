«Единая Россия» введет «кодекс поведения» для своих членов

«Единая Россия» введет «кодекс поведения» для своих членов

«Единая Россия» разработала свод этических норм для членов партии. Политикам запретили использовать оскорбляющие высказывания, а вести себя рекомендовали скромно и сдержанно.

Свод правил озвучили на XVIII Съезде партии 7 декабря. Они станут обязательными для всех партийцев. В основу кодекса легли предложения участников региональных дискуссий «Обновление-2018».

Политиков обязали уважительно относиться к людям и их проблемам, отвечать за свои слова, защищать права граждан, покидать партию в случае совершения аморальных поступков, помогать россиянам преодолевать жизненные обстоятельства.

«Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше, чем с любого другого человека», - пояснил депутат Андрей Красов.

Отныне депутаты будут отчитываться об исполнении обещаний и обращений граждан, отмечает ТАСС. Депутат указал, что высокомерные члены партии «бросают тень» на имидж «Единой России». Он напомнил, что для таких партийцев предусмотрено приостановление членства в партии.

Съезд партии проходит 7 и 8 декабря. В первый день в рамках съезда открылись три дискуссионные площадки: «Обновление», «Открытость» и «Лидерство».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: политика
Организации: Единая Россия
Следующая новость Коммунальщики ответят за снег на головах горожан

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО