«Единая Россия» введет «кодекс поведения» для своих членов

«Единая Россия» разработала свод этических норм для членов партии. Политикам запретили использовать оскорбляющие высказывания, а вести себя рекомендовали скромно и сдержанно.

Свод правил озвучили на XVIII Съезде партии 7 декабря. Они станут обязательными для всех партийцев. В основу кодекса легли предложения участников региональных дискуссий «Обновление-2018».

Политиков обязали уважительно относиться к людям и их проблемам, отвечать за свои слова, защищать права граждан, покидать партию в случае совершения аморальных поступков, помогать россиянам преодолевать жизненные обстоятельства.

«Должна быть ответственность перед избирателями за данные обещания, и спрос с представителя партии всегда больше, чем с любого другого человека», - пояснил депутат Андрей Красов.

Отныне депутаты будут отчитываться об исполнении обещаний и обращений граждан, отмечает ТАСС. Депутат указал, что высокомерные члены партии «бросают тень» на имидж «Единой России». Он напомнил, что для таких партийцев предусмотрено приостановление членства в партии.

Съезд партии проходит 7 и 8 декабря. В первый день в рамках съезда открылись три дискуссионные площадки: «Обновление», «Открытость» и «Лидерство».