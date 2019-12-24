Дзюба стал лучшим футболистом года

В России определили лучшего футболиста.

Лучшим игроком по версии Российского футбольного союза и газеты «Спорт-Экспресс» стал нападающий санкт-петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба.

Премия «Лучший футболист в России» учреждена в 2016 году. До Дзюбы ее обладателями становились Федор Смолов и Куинси Промес. В выборе лучшего футболиста года участвуют 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов газеты, а также болельщики. Победителю вручают российский «Золотой мяч», пишет «Коммерсант».

Ранее Дзюба прокомментировал оскорбления в свой адрес, которые звучали от болельщиков красно-белых.

«Пусть на табло смотрят, спасибо большое. Главное — победа. Одни лают и хрюкают, другие побеждают», — заявил футболист. 1 декабря «Зенит» сыграл со «Спартаком». Встреча закончилась со счетом 1:0, сообщает «Рен ТВ».

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает не совсем правильным говорить о травле форварда петербургского клуба Артема Дзюбы со стороны болельщиков московской команды.

Напомним, в последний раз болельщики «Спартака» скандировали оскорбления в адрес Артема Дзюбы 24 ноября во время матча чемпионата России в Екатеринбурге между «Уралом» и «Спартаком» (0:0).

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