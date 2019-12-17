«Дылда» попала в шорт-лист претендентов на «Оскар»

Лента «Дылда», которую снял российский кинематографист Кантемир Балагов, включена в короткий список претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший международный художественный фильм».

В шорт-лист также попали: выдвинутая Чехией лента «Раскрашенная птица», «Правда и справедливость» от Эстонии, «Отверженные» от Франции, «Оставшиеся» от Венгрии, «Страна меда» от Северной Македонии, «Тело Христово» от Польши, «Атлантика» от Сенегала, «Паразиты» от Южной Кореи, а также «Боль и слава» от Испании.

Эти 10 картин выбрали из списка, состоящего из 91 фильма, сообщает ТАСС.

Окончательные номинанты будут объявлены 13 января 2020 года.

Как сообщалось ранее, Фильм «Дылда» получил главный приз в номинации среди полнометражных лент на ХХV Женевском международном кинофестивале.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 кинокартин.

Как отмечается на сайте фестиваля, фильм Балагова — «очень сильная картина от весьма молодого режиссера, который обращается к теме выживания, сложности человеческих взаимоотношений, реальности, надежде, компромиссе и его цене», говорится на сайте фестиваля.

«Дылда» стала второй режиссерской работой Балагова. Действие картины разворачивается в Ленинграде в 1945 году. Это история о двух фронтовых подругах, которые пытаются заново начать мирную жизнь в постблокадном городе.

Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Там фильм получил сразу две награды.

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