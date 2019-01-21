«Дворовые аргументы»: Чубайс дал отпор Марии Захаровой в сети

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко отреагировал на просьбу официального представителя МИД России Марии Захаровой разъяснить причины бедности россиян. Ответ он разместил в соцсетях.

Чубайс напомнил, что покинул правительство более двух десятков лет назад. Он пришел к власти, когда зарплата в России достигала около 12 долларов, падение экономики составляло 10-12%, реальная инфляция находилась на уровне свыше 100%, а магазины были пустыми.

В результате его работы под руководством Ельцина, Гайдара и Черномырдина ситуация, по мнению политика, изменилась в лучшую сторону. «Экономика в стране росла, рубль был конвертируемым, инфляция резко снизилась, дефицит исчез полностью», - заявил Чубайс.

В завершение своего поста он указал, что не следует «срываться на популистскую риторику и заменять серьезный разговор дворовыми аргументами», пишет ФБА «Экономика сегодня».

Выступая на Гайдаровском форуме 16 января, Чубайс назвал Россию самой «энергорасточительной» страной, а тарифы на электричество предельно низкими. Мария Захарова в ответ заявила, что Россия – богатейшая страна и призвала Чубайса объяснить, почему россияне живут так бедно.