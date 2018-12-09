Двое россиян погибли на отдыхе между Каиром и Хургадой

В Египте во время дорожного происшествия погибли два российских туриста.

ДТП произошло на трассе, связывающей Каир и курортный город Хургада, неподалеку от поселка Рас Гарибу. Еще один россиянин госпитализирован, о его состоянии пока ничего неизвестно.

По предварительной информации, машина, в которой находились россияне, могла столкнуться с грузовым автомобилем, сообщает РИА «Новости».