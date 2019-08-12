Двое приезжих из Киргизии обобрали пенсионеров на 1,5 миллиона

Гость столицы из Киргизии обвиняется в обмане четырёх пенсионеров. 24-летний молодой человек обокрал стариков на общую сумму почти 1,5 миллиона рублей.

«Бутырская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего гражданина Киргизской Республики. Следственными органами он обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданину в значительном и крупном размере»)», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства.

Сообщается, что уроженец Киргизии действовал не в одиночку, а вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

«Согласно распределению ролей один из соучастников звонил пожилым людям, представлялся родственником, попавшим в беду, и просил крупные суммы денег. Второй сообщник исполнял роль таксиста, ездил по адресам потерпевших и забирал у них деньги. Общая сумма ущерба, причиненного четверым жителям столицы превысила 1,4 млн руб. Свою вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме», ― рассказали в пресс-службе.

Молодым людям грозит до 6 лет лишения свободы.