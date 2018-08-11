Двое полицейских из Москвы сели в тюрьму за задержание прохожего

Таганский районный суд столицы приговорил двоих московских полицейских к тюремному сроку за то, что те задержали пассажира, сделавшего им замечание за курение возле метро.

Как сообщает телеканал «360», Алексей Бурулько и Николай Перваков осуждены по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». Суд приговорил Первакова к 3 годам и 9 месяцам тюрьмы, а Бурулько – к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Они также не смогут занимать должность в правоохранительных органах в течение двух лет.

25 августа 2016 года двое полицейских задержали при входе на станцию «Таганская» мужчину, который сделал им замечание о курении в общественном месте. За это замечание потерпевшего поместили в камеру административно задержанных.